Le Doom Slayer et Marie de Animal Crossing main dans la main pour affronter l'année 2021

Si on peut dire que 2020 n'aura pas été une année des plus réjouissantes, elle nous a quand même permis d'avoir un des mèmes les plus improbables de la décennie. Le 20 mars dernier sortait Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch, mais aussi DOOM Eternal sur supports concurrents. Deux univers que tout oppose, mais que les internautes les plus inventifs ont décidé de réunir dans diverses réalisations, que ce soit des illustrations, mods de jeu ou encore trailers.

Si Nintendo n'a jamais vraiment suivi cette vague créative, elle a en tout cas bien amusé ID Software et Bethesda qui ont partagé durant le long de l'année 2020 quelques créations réunissant ces deux personnages. Avec l'année 2021 qui vient à peine de démarrer, la page Twitter officielle de la licence DOOM a diffusé un message aux internautes pour leur souhaiter la bonne année, tout en mettant en scène deux figurines du Doom Slayer et de Marie. Nous vous laissons retrouver le tweet en question ci-dessous.