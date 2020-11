Animal Crossing : New Horizons - célébrez aujourd'hui Thanksgiving avec Dindou

Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2020 et un événement majeur dans la culture américaine y est organisé à savoir le jour du partage ou plus communément appelé Thanksgiving. Une journée où le but est de partager et de se rassembler avec nos proches. C'est aussi l'occasion de pouvoir retrouver sa famille autour d'un bon plat où la dinde rôtie est mise à l'honneur. Confinement oblige, Thanksgiving en 2020 se fera dans des conditions différentes des autres années. Nintendo a frappé fort encore une fois en donnant la possibilité aux joueurs du monde entier de se retrouver tous ensemble grâce à Animal Crossing : New Horizons.

Si vous ne pouvez pas célébrer Thanksgiving alors c'est Thanksgiving qui viendra à vous. En effet, Dindou le chef cuistot s'invite sur votre île aujourd'hui le temps d'une journée pour préparer avec vous un mets des plus somptueux.

Disponible sur la place de la mairie, Dindou vous demandera alors des ingrédients spécifiques à portée de main sur votre île afin de réaliser son plat ultime. À chaque plat terminé, un objet vous sera offert par le cuisiner. Pas de panique, si vous ne possédez pas l'ingrédient demandé, n'hésitez pas à aller à la rencontre de vos habitants pour qu'ils puissent vous prêter main-forte. De plus, il vous sera possible le lendemain d'acheter les plans dans la bouique Nook que vous n'aurez pas réussi à obtenir durant l'événement d'aujourd'hui.

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur la dernière mise à jour hivernale via notre news dédiée ici. Bon Thanksgiving à tous !