Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 46 en France - Un assassin et des soldats prennent le top d'assaut

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 46 (du 9 au 13 novembre ) qui nous est proposé.

Si cette semaine marquait l'arrivée de la Next Gen avec la sortie de la Xbox Series X & S, ce sont deux grosses IP qui sont venues assiéger les 4 premières places du top de cette semaine. Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty : Black Ops Cold War occupent ainsi les places 1 et 2 dans leur version PS4, mais aussi les places 3 et 4 pour la version Xbox Series. La cinquième place quant à elle est difficilement maintenue par Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch.

Avec la sortie de la PS5 en semaine 47 (19 novembre), nul doute que le prochain top du S.E.L.L. nous surprendra une fois encore. Est-ce que nous allons assister à une semaine sans titres Nintendo dans le top des ventes ? Pour le savoir rendez-vous la semaine prochaine !