Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 03 en France - Mario Kart 8 Deluxe toujours la banane

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la 3ème semaine de l'année 2021 (du 18 au 24 janvier ) qui nous est proposé.

Sans surprise, Nintendo conserve encore sa place de grand leader en ce début d'année (en France du moins) avec pas moins de 3 jeux sur le podium. En l'occurrence, Mario Kart 8 Deluxe qui est sans conteste LE jeu de la Nintendo Switch qui se place à la première place cette semaine, suivi de Ring Fit Adventure et Animal Crossing : New Horizons. La fin de ce top se conclut avec deux jeux provenant de Sony avec Ghost of Tsushima en quatrième position ainsi que FIFA 21 à la cinquième place. En comparatif à la semaine dernière, le classement reste quasiment inchangé. Mais alors qui détrônera Big N cette année ?