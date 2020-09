Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 37 en France - Marvel's Avengers toujours au top

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 37 (du 4 au 11 septembre ) qui nous est proposé, avec cette fois-ci un top inchangé mais avec quelques modifications au niveau de l'agencement.

Encore une fois cette semaine Marvel's Avengers se place à au top de ce classement. Il semblerait que le jeu ait suscité l'intérêt des français encore une fois. Nous retrouvons en seconde position Animal Crossing : New Horizons suivit de l'indémodable Mario Kart 8 Deluxe qui reste depuis des années l'un des jeux les plus vendus (si ce n'est le jeu) sur Nintendo Switch en France. Et pour finir c'est NBA 2K21 qui se place à la quatrième position, accompagné par son édition Mamba Forever à la cinquième place. Un classement qui reste partiellement le même que celui de la semaine dernière mais avec cette fois-ci un retour en force des jeux Nintendo.

