Une fausse" Nintendo Switch repérée en Chine pour 30 Euros

Daniel Ahmad, un spécialiste du marché des jeux vidéo en Chine et au Japon, bien connu des initiés, a repéré une nouvelle console portable hybride (qui ressemble comme de gouttes d'eau d'huile à la Nintendo Switch- voir l'image ci-dessous. La publicité reconnaît d'ailleurs que la console a "les mêmes sticks" que la console de Nintendo ! Cette console embarque et lit des jeux 16-Bit que l'on peut donc jouer en mode portable mais aussi en mode télé, et le tout pour 35$ soit plus ou moins 30€- ce qui est peu, faut le reconnaître.

En prime, retrouvez une vidéo de cette console ci-dessous.

The fact that they straightout advertised this handheld has "the same analog sticks as the Switch" is baffling. https://t.co/P2ez6fSFRn — Chinese Nintendo (@chinesenintendo) August 30, 2020