Nintendo Switch : vous pouvez désormais acheter vos consoles Nintendo Switch, standard ou Lite, sur le store officiel de Nintendo

C'est une petite info, à l'approche des fêtes de fin d'année qui pourra peut-être vous être utile au cas ou vous ne seriez pas au courant et que vous auriez loupé notre info de cet après-midi.. En effet, il est désormais possible d'acheter les consoles de la famille Nintendo Switch sur le My Nintendo Store. Pour le moment, Nintendo ne propose que les console simples avec le modèle Standard ou Lite on peut envisager des modèles exclusifs à plus ou moins court terme. Il y a bien par exemple, une paire de Joy-Con rouge en vente exclusivement sur le store (voir ici) Rappelons aussi que de nombreux stores Nintendo étrangers sont bien mieux achalandés avec, notamment, la vente de jeux physiques, de figurines amiibo ou encore de Joy-Con dont on peut confectionner sa propre paire avec de très nombreux coloris (voir là)

La vente de Nintendo Switch directement par Nintendo en France est donc un premier pas encourageant. Actuellement, le modèle Switch standard (Gris ou Rouge/Bleu néon) est vendu sur le store à 329,99€ (frais de port compris) tandis que le modèle Switch Lite (coloris Gris, Jaune, Turquoise ou Corail) est vendu à 219,99€ (frais de port compris.) Ce sont pour le moment des tarifs assez proches de ce que l'on constate chez les sites marchands principaux. On peut cependant, pour le moment toujours, trouver les consoles à des prix plus bas notamment sur Amazon (voir notre lien Partenaire.) Mais pour combien de temps encore ?

Mais, au moins, cela pourra peut-être limiter la flambée des prix et les abus que certains revendeurs revendiquent au moment des fêtes; à condition, bien sûr, que Nintendo ait prévu un stock de consoles suffisants sachant que de nombreux analystes prédisent que Nintendo va réaliser des ventes records durant la saison. Pour acheter une Nintendo Switch via le My Nintendo Store, rendez-vous ICI.

Source : Nintendo