Nintendo Switch : l'eShop down et les services en ligne perturbés en raison d'un trop gros nombre de connexion suite aux fêtes de Noël

Si vous faîtes partie des heureux nouveaux possesseurs de Nintendo Switch, vous vous retrouvez peut-être bloqué à cause d'une mise à jour qui ne se fait pas ou tout simplement d'un accès à l'eShop impossible. Ne paniquez pas, ceci arrive presque chaque année à la même période à cause d'un trop gros nombre de connexion. Il semblerait qu'une fois encore Nintendo n'ait pas anticipé le succès de sa console et de l'afflux massif de connexion le 24 et 25 décembre... Contre cela, pas grand chose à faire, si ce n'est patienter un peu et... Réessayer !

A noter qu'à priori, Sony rencontre les mêmes soucis...