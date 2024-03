La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 18.0.0 - Tous les détails

Les consoles de la famille Nintendo Switch (soit la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED) viennent de recevoir une mise à jour les faisant passer en version 18.0.0 .

Pour autant, ne vous attendez pas à danser la cucaracha en découvrant les modifications apportées par ce patch qui, officiellement du moins, se contente, outre les sempiternelles "améliorations générales de la stabilité de la console" se contente d'ajouter une "option 15 minutes" dans les paramètres du mode veille de la console et d'ajouter une vidéo de présentation de la console en coréen. Pas de quoi gâcher ne serait-ce qu'un confetti (on range aussi le petit chapeau pointu et le mirliton, c'est ridicule)

Evidemment, comme toujours, on attend l'expertise du datamineur OatmealDome qui déniche toujours deux-trois petites choses sympas dans les fichiers des mises à jour...

En attendant, comme toujours, selon les paramètres de votre console, la mise à jour devrait vous être proposée automatiquement. Sinon, pour rappel, vous pouvez la lancer en vous rendant dans les paramètres de votre console, onglet Console.

Notez que les Joy-Con n'ont pas besoin d'être mis à jour indépendamment. Idem pour la station d'accueil de la Nintendo Switch - Modèle OLED qui, malgré l'option disponible, n'a de toute façon, jamais été mise à jour.

Retrouvez ci-dessous le détail des notes de mise à jour officiel du patch 18.0.0 de la Nintendo Switch

