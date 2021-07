Nintendo Switch Update 12.1.0 : n'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con

La Nintendo Switch vient de se mettre à jour et passer en version 12.1.0. Officiellement, cela a simplement ajouté une nouvelle fonctionnalité système (voir détails ici.) Cependant, il y a un point "important" qui mérite d'être souligné. Il n'y a pas que la console qui a reçu une mise à jour puisque les Joy-Con aussi y ont eu droit. Pour être honnête, on ne sait pas trop si cette mise à jour est obligatoire ou fortement recommandée et surtout ce que cela apporte (ou pas) car Nintendo ne communique pas dessus. Cependant voici la marche à suivre pour mettre vos Joy-Con à jour. Pour cela, il suffit de se rendre dans les Paramètres de sa console et plus précisément dans l'onglet Onglet Manettes & Capteurs. Il suffit ensuite d'appuyer sur Mise à jour des manettes et les Joy-Con accrochés à la console seront mis à jour chacun leur tour. Si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, il faudra simplement les accrocher et renouveler l'opération.

Alors allez vous mettre à jour vos Joy-Con ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.