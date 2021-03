Nintendo Switch : la mise à jour 11.4.0 est en approche

D'habitude, on vous prévient lorsqu'une mise à jour est disponible sur Nintendo Switch. Aujourd'hui, on innove en vous annonçant une mise à jour qui devrait arriver très prochainement... Peut-être dans la nuit. Cette mise à jour a semble-t-il déjà été téléchargée sur les serveurs de Nintendo (ou elle a été repérée- voir le tweet ci-dessous.) La console passera donc de la version 11.0.1 à la version 11.4.0 d'ici peu. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Sachant que c'est le Jour de Mario (Mar10 Day) demain (et son 35eme anniversaire), peut-être une petite surprise ? Evidemment, on espère toujours une grosse mise à jour (avec les dossiers, les thèmes, les applications, etc) et pas simplement une mise à jour pour assurer la stabilité du système. Mais, forcément, on devra patienter avant de le découvrir.

Evidemment, nous vous tiendrons au courant.

Source : Nintendolife