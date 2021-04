Nouvelles rumeurs d'une collaboration entre Microsoft et Nintendo

Qu'il parait loin le temps ou il semblait impossible de voir débarquer Minecraft sur une console Nintendo. Désormais, non seulement le jeu est l'un des plus gros succès de la Nintendo Switch mais Steve a rejoint le roster de Super Smash Bros. Ultimate tout comme Cuphead (mais via un costume Mii.) D'ailleurs Cuphead est aussi désormais un des succès de la Nintendo Switch comme ORI And The Blind Forest et Ori and the Will of the Wisps, des jeux que l'on pensait à priori "exclusifs" aux Xbox. Faut croire que Microsoft et Nintendo s'entendent bien même si, pour le moment c'est un peu à sens unique puisque Mario et ses amis restent sur les consoles Nintendo. Cependant, on sait désormais que ce qui semblait impossible hier peut très bien arriver demain.

Alors quand Phil Spencer, responsable de la branche Xbox chez Microsoft apparait dans un live avec en arrière plan, posés sur une étagère, divers goodies et objets en tous genres dont la Nintendo Switch, les esprits s'échauffent. Y aurait-il quelque chose à comprendre (autre que "Phil Spencer a une Nintendo Switch posée sur son étagère" ) ? C'est possible car c'est un petit jeu auquel Phil Spencer aime s'adonner (comme d'ailleurs d'autres acteurs liés aux jeux vidéo) Par exemple, cet été, Phil Spencer s'est amusé dans des interviews vidéo à ranger derrière lui une Xbox séries S qui, à ce moment-là, n'avait pas encore été dévoilée...

Pour Jeff Grubb du site VentureBeat, cela ne fait aucun doute : la Nintendo Switch n'a pas été placée là par hasard tout comme la figurine Ludens, mascotte de Kojima Productions qui pour le journaliste est une référence à un possible partenariat entre Kojima et Microsoft... Alors quelque chose se prépare-t-il entre Microsoft et Nintendo ? Un nouveau jeu ? ou un nouveau service ?

Pour l'instant, mystère... Et tout ce que l'on peut dire c'est que... Phil Spencer a une Nintendo Switch sur une étagère.