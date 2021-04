Nintendo prévient d'une possible pénurie à venir de Nintendo Switch

Questionné par le site japonais Nikkei, Shuntaro Furukawa s'est exprimé à propos de la pénurie de composants électroniques et notamment des semi-conducteurs qui secoue actuellement l'industrie mondiale. Le président de Nintendo a d'abord tenu à rassurer les futurs acheteurs en a assurant que la société avait fait le nécessaire pour obtenir les matériaux indispensables à la production immédiate de Nintendo Switch. Cependant, la demande de Nintendo Switch est très forte depuis le début de l'année, et en fonction des situations cela risque, au bout d'un moment, d'être difficile pour Nintendo d'assurer toutes les commandes. Il faut donc s'attendre à de possibles pénuries.

Retrouvez le commentaire de Shunturo Furukawa ci-dessous (traduite à partir du site VGC) ::

«Nous avons pu de semi-conducteurs pour commutateurs. Cependant, au Japon et dans d'autres pays, la demande est très forte depuis le début de l'année et il y a une possibilité de pénurie chez certains détaillants à l'avenir. Il est difficile de dire comment nous allons gérer cela, mais dans certains cas, nous ne serons peut-être pas en mesure de nous préparer suffisamment pour les commandes. »

Rappelons que les semi-conducteurs sont des micro-composants (comme les puces de silicium par exemple qui permettent de faire circuler des informations dans les circuits) que l'on retrouvent aussi bien dans l'iPhone 12, la Playstation 5, les antennes 5G, les ordinateurs, dans certaines voitures et dans la Nintendo Switch C'est un marché colossal de près de 440 milliards de dollars . Depuis le début de la crise du coronavirus et l'explosion des ventes de consoles, PC et téléphones (suite aux mesures de confinement) le secteur est en crise et n'arrive plus à répondre à la demande sans compter que les semi-conducteurs sont désormais au centre d'une véritable "guerre" technologique entre les grandes puissances industrielles du monde...

C'est donc un véritable problème qui ne risque pas de s'arranger et qui pourrait peser sur la sortie- ou non, d'un nouveau modèle de Nintendo Switch. En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Videogameschronicle