Japon : les ventes de Nintendo Switch dépassent celles de la Nintendo 3DS avec près de 25 millions d'exemplaires vendus

La Nintendo Switch continue son irrésistible ascension en franchissant un nouveau palier dans son histoire. Avec un parc total de près de 107,65 millions d'exemplaires (au 31 mars 2022) , la Nintendo Switch est désormais la troisième console Nintendo la plus vendue au monde derrière le Game Boy et la NDS. Aux Etats-Unis, ses ventes totales ont dépassées celles de la PS4 (voir là) et aujourd'hui on découvre qu'au Japon, la console fait déjà mieux en cinq ans que la 3DS sur toute sa durée de vie ! En effet, d 'après les chiffres publiés par Game Data Library sur Twitter, la Nintendo Switch totalise désormais sur l'Archipel 24 765 068 exemplaires vendues (contre 24 759 642 pour la 3DS.) Une performance remarquable surtout que la console reste dans une dynamique toujours positive. Retrouvez ci-dessous le tweet et le graphique de Game Data Library .

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo Switch outsold the Nintendo 3DS in Japan this week.



Here's a graph showing the sales of both systems launches aligned, with notable releases highlighted.



Switch is now Japan's third best selling game system. pic.twitter.com/bau7lMufty