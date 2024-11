Nintendo fournit les chiffres de ventes de Luigi's Mansion 2 HD, Paper Mario : La Porte Millénaire et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

On continue d'explorer le dernier bilan financier de Nintendo publié hier .

Ainsi, après avoir jeté un oeil sur les ventes mondiales de la Switch, sur les films et les jeux à venir sur Switch en 2025 et sur la liste des meilleures ventes de la console, on découvre les chiffres de ventes de quelques-uns des "gros" jeux Nintendo sortis cette année notamment ceux de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom qui en quelques jours à peine s'est écoulé à 2,58 millions d'exemplaires .

Evidemment, c'est un très bon chiffre (même s'il ne peut rivaliser avec ceux des "Zelda 3D" comme The Legend of Zelda Breath of The Wild et The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom).

Cependant, on imagine mal le jeu atteindre les 6 millions d'exemplaires de The Legend of Zelda : Link's Awakening avec la Nintendo SWITCH 2 qui se profile à l'horizon...

Une chose est sûre, les jeux continuent toujours de se vendre sur Switch, les nouveaux comme les anciens et neuf jeux ont atteint le million d'exemplaires sur la période.

Il semblerait d'ailleurs que les ventes du portage de Paper Mario : La Porte Millénaire aient même déjà dépassées celles du jeu original sur GameCube ( 1,94 vs 1,91 million d'exemplaires ) Quant à Mario Kart 8 Deluxe, il a profité des six derniers mois pour ajouté 2,31 millions d'exemplaires à son total, qui s'éleve désormais à 64,27 millions d'exemplaires - voir ici.

Ventes du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024

Les ventes des nouveaux titres tels que Paper Mario : La Porte Millénaire, Luigiʼs Mansion 2 HD et The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom qui sont sortis au cours de l'exercice, ont progressé de façon constante. Les ventes sont également restées stables pour les titres toujours d'actualité sortis au cours des exercices précédents et pour les titres sortis par d'autres éditeurs de logiciels. En conséquence, le nombre de titres vendus à un million d'exemplaires au cours de l'exercice fiscal s'élève à neuf

