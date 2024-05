On le sait depuis longtemps mais le dernier bilan financier de Nintendo l'a confirmé : Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch.

Mieux, avec ses 61,97 millions d'exemplaires écoulés, Mario Kart 8 Deluxe est désormais le jeu Nintendo le plus vendu au monde. Alors, pour être précis, ce n'est pas tout à fait vrai... il y a un jeu Nintendo qui le surpasse, et cela même si on rajoute les 8 millions d'exemplaires de la version originale du jeu sortie sur Wii U. Ce jeu est... Wii Sports. Avec près de 82 millions d'exemplaires au compteur, le titre mythique de la Wii semble intouchable. Cependant, comme le jeu était principalement vendu en pack avec la Wii, cela le place hors compétition.

Quoiqu'il en soit, Mario Kart 8 Deluxe reste un vrai phénomène et on a hâte de découvrir le prochain épisode sur Nintendo SWITCH 2 et voir s'il fera aussi bien voire mieux.

Pour rappel, Mario Kart 8 Deluxe est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch. Le Pass circuits additionnels incluant les 48 courses est disponible au prix de 24€99 ou accessible gratuitement en tant qu'abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel (voir détails ICI). Les DLC sont gratuits et jouables tant que l'abonnement est actif.

Les meilleures ventes de jeux Nintendo Switch au 31 mars 2024

