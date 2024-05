Nintendo réalise des bénéfices records grâce à la Nintendo Switch

Sortie en 2017 , la Nintendo Switch continue de truster les charts même si son successeur se profile à l'horizon. Avec désormais 141,32 millions d'exemplaires vendus, la console continue son ascension toujours derrière la DS et la PS2.

Pour autant, les dirigeants de Nintendo peuvent être heureux puisque comme cela a été relevé par des fans sur les réseaux, durant l'ère de la Nintendo Switch; de 2016 à 2024 , Nintendo a engrangé plus de bénéfices nets que durant les 35 années précédentes ! Alors certes, le marché a explosé et s'est considérablement agrandi ces dernières années sans compter que Nintendo s'est diversifié mais cela reste tout de même assez remarquable et montre à quel la firme japonaise a su rebondir et créer une dynamique positive.

Reste à espérer que cette dynamique se poursuivra durant l'ère de la Nintendo SWITCH 2 (ou quel que soit son nom).

