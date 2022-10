Le Steam Deck fait sa promo avec un émulateur Nintendo Switch

C'est à priori une erreur mais elle n'est pas passée inaperçue. Dans le dernier trailer pour promouvoir le Steam Deck, le PC-console portable façon Nintendo Switch créé par Valve, un joueur, aux yeux de lynx, a repéré, au détour d'une image, l'icône de YUZU, une application open-source permettant de faire tourner des jeux Nintendo Switch. Si on sait depuis longtemps que le Steam Deck peut servir aussi à jouer aux jeux d'autres consoles, le fait d'en faire la promotion dans une vidéo promotionnelle officielle, qui plus est avec une application dédiée à la Nintendo Switch, reste tout de même pour le moins surprenant pour ne pas dire audacieux. D'ailleurs, depuis le trailer a disparu de la toile avant de réapparaître dans une version identique- à une icône près.. Evidemment, la question que l'on peut se poser c'est : s'agit-il d'une "vraie" gaffe ou d'une "erreur contrôlée" ? Dans les deux cas on peut penser que cela n'a pas du plaire à Nintendo...

Retrouvez ci-dessous, l'image de l'icône YUZU telle qu'elle apparaissait dans le trailer initial, publiée par Nibel sur Twitter et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Valve's new official video for the Steam Deck has a very interesting game icon in ithttps://t.co/KvI6b2nVa1 pic.twitter.com/uPsw3hOpog