SONDAGE - New Nintendo Switch : Nintendo va-t-il dévoiler le modèle Pro de la Nintendo Switch aujourd'hui lors du Nintendo Direct de l'E3 2021

C'est le grand jour : tout à l'heure à 18h (heure de Paris) Nintendo diffusera son Nintendo Direct de l'E3 2021 qui pendant 40 minutes devrait se focaliser sur les jeux à venir sur Nintendo Switch principalement en 2021. On espère que vous suivrez et commenterez cet évènement en direct avec nous. Vous nous avez déjà dit ce que vous espérez ICi et la rédaction a fait de même LA mais on aimerait savoir plus précisément si vous pensez que Nintendo profitera de l'exposition maximum de l'évènement pour dévoiler un nouveau modèle de Nintendo Switch que les médias nomment Pro par commodité, que les gamers rêvent d'appeler Super, qu'à la rédaction on a plutôt tendance à l'imaginer avec le préfixe New même si les dernières rumeurs opteraient plutôt pour une version XL.

Depuis plusieurs mois, nous avions fait un sondage à ce sujet (voir là) mais à quelques heures de la diffusion du Direct on aimerait savoir si vous pensez que ce modèle existe (même si, forcément il existera un jour) et surtout si Nintendo l'officialisera aujourd'hui ?

Pour voter rien de plus simple : rendez-vous sur la page d'accueil du site. Si vous êtes sur mobile, basculez (le temps de voter) en vue ordinateur ou laissez votre réponse dans els commentaires sur les sites ou les réseaux. Faites vos jeux... Rien ne va plus !

Rendez-vous ICI dès 18 heures (heure de Paris) pour cet événement auquel tous les fans de Nintendo se doivent d'assister !

