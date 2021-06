E3 2021 : qu'attendez-vous du Nintendo Direct ?

D'ici 24 heures : on sera fixé. Le Nintendo Direct de l'E3 2021 aura été diffusé et au choix, on sera tous en orbite autour de la terre à sourire aux anges ou alors à quatre pattes sous une table en train de chialer comme des bébés- quant on est fan, il n'y a pas de demi mesure. On vous a déjà donné nos souhaits et nos prédictions pour ce Direct tant attendu (voir ici) Et vous pouvez retrouver toutes nos news avec les liens ci-dessous. Mais vous ? Qu'attendez-vous de cet évènement qui devrait durer environ 40 minutes et, qui officiellement devrait être "dédié exclusivement aux jeux Nintendo Switch à paraître principalement en 2021" ?

Zelda Breath of The Wild 2 sera-t-il présent ? Et si oui, sortira-t-il cette année ? Y aura-t-il d'autres jeux et d'autres surprises sur Zelda ? Un nouveau Metroid ? Le portage d'une certaine Trilogy... Ou espérez-vous tout simplement un jeu avec le chiffre 2 ou 3 ou 4 dans le titre ? A moins que vous ne préféreriez le chiffre 9 ? Souhaitez-vous le retour d'une licence précise ? Ou, au contraire préférez découvrir quelque chose de totalement nouveau ? Des nouveaux DLC ? De nouveaux services ? Une vraie Console Virtuelle ? .. Des démos des jeux présentés ? Et pourquoi pas une mise à jour de la Switch ? Bref, exprimez-vous et prenez avec nous le petit train de la hype jusqu'à demain, 15 juin à 18 heures (heure de Paris) ou on mettra en place un dispositif spécial pour vivre cet évènement tous ensemble sur Nintendo-Master.com

