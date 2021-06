Metroid pourrait revenir dès cette année sur Nintendo Switch

Cette année, Zelda fête ses 35 ans. Et si nous sommes nombreux à penser que Nintendo fêtera l'évènement avec des surprises, des portages et une certaine suite (voir détails Ici) comme la société japonaise l'a fait l'année dernière avec Mario, pour le moment on reste dans l'expectative. De plus Zelda n'est pas la seule série de Nintendo à fêter ses 35 ans Il y a aussi Kid Icarus et... Metroid; des jeux qui mériteraient elles aussi qu'on les célèbre comme il se doit. Un remake de Kid Icarus Uprising serait, il est vrai tout à fait bienvenu- sans même parler d'un nouveau jeu. Quant à Metroid, nous sommes nombreux à attendre le retour de Samus Aran sur Nintendo Switch. Metroid est une série culte qui dès le premier opus sorti en 1986 a su séduire les joueurs par ses mécanismes de jeu uniques, son ambiance SF et surtout son héroïne faisant écho à Ripley, le personnage principale de la saga Alien.

Cependant, malgré des rumeurs persistantes, aucun jeu Metroid n'est disponible à ce jour sur Nintendo Switch (excepté via le Nintendo Switch Online) Pourtant il y a de quoi faire : entre Metroid Prime 4 , nouvel opus annoncé depuis 2017, le portage de Metroid Prime Trilogy ou encore la sortie d'un nouvel opus (ou portage) 2D, Nintendo n'a que l'embarras du choix.

Alors certes, Metroid Prime 4 a eu pas mal de déboires et depuis sa remise à zéro en 2019, le jeu n'a plus jamais fait parler de lui que via l'embauche de nouveaux professionnels par Retro Studios. Quant aux trois premiers Metroid, leur portage ne peut qu'être liée à la sortie de l'épisode 4 d'autant plus que leur jouabilité devra très probablement avoir été adaptée pour se caler sur celle du nouveau jeu; un travail considérable surtout pour l'épisode 3 conçu spécifiquement pour utiliser la Wiimote de la Wii. Reste la possibilité d'un portage de Metroid: Samus Returns ou encore la sortie d'un nouvel opus 2D... Cependant, avec Nintendo tout est possible.

Peut-être que Metroid Prime 4 est prêt (ou presque) et qu'il fera parti des premiers jeux accompagnant la sortie de la Super Nintendo Switch (l'hypothétique nouveau modèle de la Switch que tout le monde espère découvrir d'ici le 12 juin. ..) Depuis plusieurs jours de nombreuses rumeurs prétendent que Metroid fera partie des annonces de Nintendo pour son Direct de l'E3 2021. Par exemple, Walmart Canada a mis à jour sa fiche Metroid (Switch) pour une sortie d'ici le 31 décembre avec un prix de... 79,99$ ! On ne sait pas trop ce que cela veut dire (et si cela veut dire quelque chose) mais cela remet une pièce dans la machine.

On sait que Samus Aran est prévue- ou dans tous les cas, a été prévue comme une invitée spéciale du jeu Fortnite, sachant que généralement c'est une façon pour le jeu gratuit de faire la promotion de jeux ou de films au moment de leur sortie. Alors, aurons-nous droit à Zelda et Metroid cette année sur Nintendo Switch ? Patience, d'ici douze jours on sera fixé.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Dualshockers