Zelda Breath of The Wild 2 a été le jeu le plus commenté sur Twitter durant l'E3 2021

Comme toujours avec l'E3, à peine est-il terminé" qu'on l'a (presque) déjà oublié ! Pourtant, le salon virtuel a fait beaucoup parler cette année et notamment sur Twitter qui a révélé quelques données intéressantes. Il y a eu ainsi 2 milliards de tweets concernant les jeux vidéo en 2020 et au cours du premier semestre 2021, les conversations sur les jeux ont plus que jamais agité le réseau social. Evidemment, l'E3 a été un moment fort avec notamment cinq jeux qui se sont disputés l'intérêt des joueurs avec en tête la suite de Zelda Breath of The Wild. Retrouvez la liste des cinq jeux ci-dessous :

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 Elden Ring Battlefield 2042 Halo Infinite Forza Horizon 5

Cependant si le prochain Zelda a fait beaucoup parler, le trailer le plus regardé sur Twitter a été celui d'Elden Ring. Notez que durant le premier semestre 2021 c'est le joueurs japonais qui ont le plus tweeter par rapport au jeu, les français étant neuvième. Quant au jeu qui se retrouve le plus au centre des discussions jusqu'à présent, il s'agit de Genshin Impact. (en 2020, c'était Animal Crossing.) Retrouvez toutes ces données, et d'autres, ICI.

Jeux les plus discutés sur Twitter - premier semestre 2021

Genshin Impact Apex Legends Ensemble Stars! Final Fantasy Animal Crossing Knives Out Fortnite Monster Hunter Fate/Grand Order Minecraft

Source : Twitter