The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom : le nouveau Zelda évalué aux Etats-Unis

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom est la suite tant attendue de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Il a d'ailleurs reçu le prix du jeu le plus attendu de 2023 aux derniers Game Awards. Le jeu doit sortir en exclusivité sur Nintendo Switch- même si d'ici là, Nintendo annoncera une nouvelle console et que le jeu sortira sur deux plateformes Nintendo comme son aîné avant lui. En attendant, on continue de faire des plans sur la comète et de traquer la moindre infos en capacité de tempérer notre impatience. Ainsi, il y a peu, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a été évalué par le comité d'évaluation des jeux vidéo de Corée du Sud. Pas de quoi faire une ola devant son écran (quoique, allez-y personne ne vous regarde) même si cela nous a permis d'apprendre que, dans le jeu, Link devra "trouver Zelda", ce qui pourrait confirmer que la princesse disparaîtra bien au début du jeu...

Aujourd'hui, rebelote. Après la Corée, c'est au tour des Etats-Unis, d'évaluer le nouveau Zelda en le classant à la lettre E (pour Everyone) 10+. c'est à dire que le jeu devrait convenir aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans sachant que le jeu pourrait contenir, peut-être, un peu de violence animée "fictive", quelques grossièretés voire même des thèmes suggestifs... Rien de bien nouveau sachant que The Legend of Zelda Breath of The Wild était rangé dans le même panier aux Etats-Unis. D'ailleurs, on peu s'attendre qu'il en sera de même en Europe. Pour rappel, en Europe, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a été classé provisoirement PEGI 12. Allez, encore un peu de patience, d'ici peu , les infos officielles devraient se bousculer.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes.

Retrouvez toutes nos news spéciales ci-dessous :

Source : Nintendolife