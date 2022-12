Nintendo réalise un carton (presque) plein aux Game Awards 2022

La soirée de The Game Awards 2022 s'est déroulée avant-hier à Los Angeles (voir les détails ICI). A cette occasion de très nombreux jeux ont été dévoilés et/ou présentés. Cependant, pour la plupart (comme d'habitude) ces jeux sont prévus sur PC, Playstation et Xbox mais pas sur Nintendo Switch. On a ainsi pu avoir (plus ou moins) d'infos sur divers titres dont certains étaient présentés en avant-première mondiale. Parmi ces titres : Death Stranding 2, Wild Hearts, Tekken 8, Warhammer 40,000 Space Marine 2, After Us, Crime Boss Rockay City, Street Fighter 6, The Lords of the Fallen, Baldur's Gate 3, Destiny 2, Banishers Ghosts of New Eden, Immortals of Aveum, Remnant 2, Dune Awakening ou encore Crash Team Rumble, le crash bandicoot multijoueur qui pour le moment n'est, à priori, pas prévu sur Nintendo Switch. Il y a quand même eu un nouveau titre présenté, qui sortira aussi sur Switch : HELLBOY : Web of WYRD et on peut encore espérer que ce sera le cas aussi pour Hades II et Earthblade, le nouveau jeu des créateurs de Celeste... A part ça, faut reconnaître que ce n'était pas vraiment la fête pour les possesseurs de la console de Nintendo même si la Nintendo Switch a tout de même eu droit à son exclusivité surprenante : Bayonetta Origins : Cereza and The Lost Demon, un spin-off / préquel au style graphique irrésistible (voir les détails ICI).

Pour autant, paradoxalement, Nintendo a bel et bien été présent tout le long de la soirée. En effet, les exclusivités Nintendo Switch sorties en 2022 ont été célébrées durant la cérémonie en remportant des prix qui généralement échappent à la firme japonaise. Ainsi, Bayonetta 3 (qui n'était pas en lice pour le jeu de l'année) a été sacré jeu d'action de l'année . Splatoon 3 a reçu le prix du jeu de sport de l'année et Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope celui du meilleur jeu de stratégi e de 2022 . Kirby et le Monde Oublié a quant à lui été sacré jeu familial de l'année. Ainsi, Nintendo a gagné dans pratiquement toutes les catégories dans lesquels il concourait- a quelques exceptions notables près. Finalement, la vraie déception viendra de Xenoblade Chronicles 3, nommé dans plusieurs catégories (musique, RPG et jeu de l'année) et qui est reparti sans rien, éclipsé par le phénomène Elden Ring. C'est malgré tout, une très belle moisson de prix pour Nintendo à laquelle il faut ajouter le prix du jeu le plus attendu de 2023 : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom ; un jeu qui, on l'espère, se retrouvera en bonne position pour être le jeu de l'année aux Game Awards 2023... Mais ça, seul l'avenir nous dira si le jeu se montrera à la hauteur des attentes (et des enjeux) qui pèsent sur lui. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Les prix reçus par Nintendo lors de The Game Awards 2022 :

