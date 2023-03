Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope s'offre une grosse démo sur Nintendo Switch

Alors que le premier DLC du jeu est disponible depuis aujourd'hui , Ubisoft vient d'annoncer une bonne nouvelle pour ceux n'ayant pas encore succombé à Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. Une démo gratuite du jeu est désormais disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Cette dernière vous permet de découvrir le prologue du jeu, ainsi qu'une partie de la première planète, proposant ainsi environs deux heures de jeu pour découvrir la licence, et pourquoi pas, craquer pour la version complète.

Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en deux éditions, Standard et Gold, sur Nintendo Switch exclusivement. The Tower of Doooom est accessible uniquement aux détenteurs du pass saisonnier via le menu principal du jeu. Le pass saisonnier est disponible via l’Édition Gold de Mario + The Lapins Crétins® Sparks of Hope. Plus de détails sont disponibles ici.