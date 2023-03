Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope - Le premier DLC The Tower of Doooom est disponible - Tous les détails

Le tout premier DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est enfin disponible et amène avec lui son lot de nouveauté. Dans ce premier contenu du Season Pass du jeu, The Tower of Doooom, une toute nouvelle aventure attend nos héros. Dans celle-ci vous devrez venir en aider Spawny, le lapin ayant fusionné avec l'appareil permettant de faire des brèches dans l'espace-temps du premier épisode, en venant à bout de la Tour Mauuudite de Madame Bwahstrella, la voyante du jeu de base.

Vous devrez gravir les 10 étages vous séparant de Spawny, le tout en triomphant de ce nouveau mode de jeu axé sur le combat. Ce contenu téléchargeable est rejouable à l'infini ce qui vous permettra de le tester dans toutes les difficultés possibles.