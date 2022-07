Ubisoft annonce un événement vidéo Ubisoft Forward 2022 pour septembre prochain

Après avoir fait l'impasse sur le Summer Game Fest, il semblerait qu'Ubisoft ait décidé de jouer au vilain petit canard en annonçant un Ubisoft Forward 2022 pour le 10 septembre prochain . Ce format, d'habitude utilisé lors de la période E3 du mois de juin, se voit pour la première fois décalé hors festivités alors même qu'Ubisoft vient de dévoiler moult informations sur Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope et de donner rendez-vous aux fans de pirates pour le grand reveal de Skull and Bones (un jeu attendu depuis l'E3 2017) le 7 juillet prochain .

Qu'attendez-vous de cet Ubisoft Forward 2022 ?