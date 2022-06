Ubisoft ne donnerait aucune conférence Ubisoft Forward durant ce Summer Game Fest

Nous sommes en juin et c'est la grande saison des conférences de constructeurs et d'éditeurs dans le milieu du jeu vidéo. Pour la grande messe des gamers de cette année, l'E3, le plus célèbre salon de jeux vidéo ne sera pas des nôtres, et il semblerait qu'il ne soit pas le seul grand absent. Alors que nous attendons toujours de savoir si Nintendo nous régalera d'un Nintendo Direct dans les jours à venir, il semblerait qu'Ubisoft fasse eux bel et bien l'impasse sur cette saison des conférences.

Selon le média américain, Axios, le géant français aurait décidé de s'abstenir pour revenir vers nous dans les mois à venir . Il est vrai que l'absence d'annonce à cette date si proche du grand lancement de la Summer Game Fest ne ressemble guère à Ubisoft et que nous devrons prendre notre mal en patience pour revoir assurément Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope. L'espoir d'un Nintendo Direct est quant à lui toujours bel et bien présent (l'année passée Nintendo avait fait son annonce 15 jours avant son Nintendo Direct spécial E3), ce qui constituerait une belle occasion de voir de nouveau les dernières aventures de Mario en collaboration avec les Lapins Crétins.

Source : Axios