Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle gratuit grâce à l'offre "Jeux à l'essai" du Nintendo Switch Online

Alors même que Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope fait beaucoup parler de lui ces derniers temps avant sa sortie le 20 octobre prochain , Nintendo a eu la bonne idée de faire du premier opus de cette licence collaborative entre Ubisoft et Nintendo le prochain jeu gratuit de l'offre "Jeux à l'essai" du Nintendo Switch Online. Un showcase dédié à Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope est par ailleurs prévu dans les heures à venir (voir notre article).

En effet, dès le 4 juillet prochain , Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle sera jouable gratuitement et dans son intégralité pour les abonnés au service Nintendo Switch Online et ce jusqu'au 10 juillet . Le titre est par ailleurs d'ores et déjà téléchargeable pour les plus pressés d'entre vous.

Sorti le 29 août 2017, ce jeu de stratégie et d'aventure totalement barré voyait la collaboration entre Mario et les Lapins Crétins devenir les prémices d'une nouvelle licence exclusive aux consoles Nintendo avec désormais deux épisodes (et moult DLC) à son actif. Noté 8/10 dans nos colonnes par le grand rifraff, vous pouvez suivre ce lien pour lire l'intégralité du test, ce jeu avait su séduire les possesseurs de Nintendo Switch dès sa première année de commercialisation.

Rappelons qu'il n'est pas nécessaire d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel pour bénéficier de cette offre mais simplement au "simple" Nintendo Switch Online dont les prix sont les suivants :

Pour un seul compte abonnement individuel : 1 mois(30 jours) :3,99 €

3 mois (90 jours) : 7,99 €

12 mois (365 jours) : 19,99 € Jusqu'à 8 comptes abonnement familial : 12 mois (365 jours) :34,99 €