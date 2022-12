Rayman 4 : le code source du jeu annulé fait surface sur le net

Il y a quelques jours le code source de Rayman 4 est apparu sur le net... Mais de quoi s'agit-il ? A priori, ce jeu Rayman en 3D est un titre développé au début des années 2000 par Ubisoft, dans la droite lignée de Rayman 2 : The Great Escape et Rayman 3 : Hoodlum Havoc. Malheureusement, le jeu n'a jamais vu le jour. Il semblerait que le développement ait finalement été annulé au profit de Rayman Contre Les Lapins Crétins pour la Wii.. Pour voir à quoi aurait pu ressembler ce Rayman 4, un utilisateur de Twitter a publié des images et même une vidéo du jeu (voir ci-dessous.) Notez tout de même, pour les fans, que Rayman s'apprête enfin à revenir sur le devant de la scène en 2023 , une fois de plus grâce aux Lapins via le DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope (voir détails ICI). Espérons que ce retour inopiné annonce un "vrai" Rayman 4.

Looks like there's some actual semi-complete level concepts in here too! Here you enter a rabbid robot and blow it up from inside! pic.twitter.com/klhOLJLaeP