Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope : premier trailer et présentation officielle

Décidément Nintendo a fait une belle boulette en grillant la politesse à Ubisoft et en dévoilant Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope avant la diffusion de la conférence Ubisoft Forward (à voir ici) puisque le jeu était sensé être l'apothéose de la présentation. Pour autant, même sans effet de surprise, il faut reconnaître que le jeu fait très envie. L'univers a l'air d'avoir été soigné et les nouveautés sont prometteuses. De plus, on adore déjà le lapin Harmonie blasé et fatigué et son Luma en chiffon. Retrouvez la présentation du jeu ci-dessous dont l'introduction et des séquences de gameplay.

Pour rappel Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope sortira en 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark. Explorez des planètes à travers la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes passionnantes!