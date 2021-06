Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope officiellement dévoilé sur Nintendo Switch + premières images et premiers détails

C'était une rumeur : c'est officiel ! Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle aura bien une suite sur Nintendo Switch. Et c'est le site Nintendo.com qui vient de griller la politesse à Ubisoft (probablement par erreur...) Nommé Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope (à confirmer en français) le jeu sortira en 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Retrouvez les premiers détails du titre ci-dessous dont l'histoire ainsi que les premières images du jeu dans lesquelles vous apercevrez le lapin Harmonie et le lapin Luma ! On devrait en découvrir plus ce soir avec la conférence d'Ubisoft prévue à 21h (heure de Paris.)

Faites équipe avec Mario, Luigi, Princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark. Explorez des planètes à travers la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes passionnantes! Créez l'équipe de vos rêves avec trois héros parmi une liste éclectique de neuf.

Affrontez de nouveaux boss, ainsi que des ennemis familiers dans toute la galaxie.

Sauvez les adorables Sparks à travers la galaxie, qui vous procurent des pouvoirs distincts pouvant vous aider au combat.

Déclenchez les compétences de vos héros, mais faites preuve de stratégie lorsque vous courez vers vos ennemis, sautez sur vos alliés ou vous mettez à couvert.