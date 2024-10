Rayman : un remake en développement chez Ubisoft par l'équipe du dernier Prince of Persia

Hier, on vous rapportait, qu'à priori, Ubisoft avait dissout l'équipe de développement de Prince of Persia: The Lost Crown sans tenir compte de son potentiel et de sa synergie positive, et cela malgré la grande réussite du titre. En réaction a cette "nouvelle", le site Insider gaming a tenu à apporter une précision de taille.

Si l'équipe a, selon le site, bien été dissoute, certains membres (une douzaine sur les 100 impliqués dans POP) est désormais à l'œuvre pour réaliser un remake de Rayman.

Ce remake serait actuellement en développement chez Ubisoft Milan (à qui l'on doit notamment Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope​) sous le nom de code "Project Steambot" et le papa de Rayman, Michel Ancel serait impliqué en tant que consultant.

Une bonne nouvelle à priori pour les fans mais peut-être pas pour les développeurs puisque depuis quelques années , Michel Ancel est accusé d'avoir un comportement autoritaire et toxique ayant non seulement nuit au développement de Beyond Good & Evil 2 mais aussi et surtout au bien être et à la santé mentale de ses collaborateurs- ce que l'intéressé a toujours nié, faut-il le préciser.

Quoiqu'il en soit, si une suite à Prince of Persia: The Lost Crown n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, une partie de l'équipe de développement serait donc déjà à la tâche sur Rayman pendant que d'autres auraient rejoint les équipes du prochain Ghost Recon et, justement de Beyond Good & Evil 2 qui, semble-t-il, bouge encore.

Evidemment, on espère que le retour de Rayman sera aussi réussi que celui du Prince même si à ce stade, il ne s'agit que d'une rumeur qui demande donc à être confirmée.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible depuis le 18 janvier dernier sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu nous vous invitons à lire notre test complet et nos news dédiées. Vous pouvez aussi le tester grâce à la démo gratuite.

