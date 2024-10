Prince of Persia : The Lost Crown n'aura pas de suite - Ubisoft aurait dissout l'équipe de développement

Prince of Persia: The Lost Crown est incontestablement l'une des belles surprises et l'un des meilleurs jeux de l'année.

Alors que vient tout juste de sortir le DLC payant "Le Masques des Ténèbres", on apprend que l'équipe en charge du développement du jeu chez Ubisoft Montpellier a été dissoute.

Ubisoft n'aurait, à priori, pas jugé pertinent de garder telle quelle une équipe qui pourtant, selon de nombreux témoignages, avait super bien fonctionné, avec un esprit collectif très fort, et était prête à repartir sur d'autres projets voire sur une suite de Prince of Persia: The Lost Crown.

Mais, à priori, la suite n'est pas à l'ordre du jour. Selon les informations recueillies par le journaliste Gautoz, bien que le jeu ait reçu un formidable accueil critique aussi bien de la part de la presse spécialisée que des joueurs, Ubisoft ne verrait pas l'intérêt de produire une suite qui "cannibaliserait" forcément les ventes du premier; ventes qui, par ailleurs, n'auraient pas répondues aux attentes (sans doute trop hautes) de la société.

Les développeurs ont donc été réassignés vers d'autres équipes et d'autres projets comme des pions, sans prendre en compte Un éclatement assez mal vécu en interne car le développement de Prince of Persia: The Lost Crown était considéré, par beaucoup, comme une bulle d'air frais et un exemple à suivre au sein de l'entreprise.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible depuis le 18 janvier dernier sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu nous vous invitons à lire notre test complet et nos news dédiées. Vous pouvez aussi le tester grâce à la démo gratuite.

