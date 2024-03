Prince of Persia : The Lost Crown présente sa roadmap - Dates et détails des DLC gratuits et payants à venir en 2024

Prince of Persia: The Lost Crown, la "master-claque" d'Ubisoft Montpellier sorti en début d'année sur de nombreux supports va recevoir tout le long de l'année des DLC gratuits qui ajouteront notamment de nouveaux modes, de nouvelles tenues et de nouveaux défis. Par ailleurs, un DLC payant devrait ajouter une nouvelle histoire plus tard dans l'année . Le premier DLC gratuit, "Le chemin du guerrier" sera disponible le 20 mars prochain

Retrouvez le détail de ces nouveaux contenus gratuits avec la "roadmap" publiée par Ubisoft

Dates de sortie et contenu des DLC à venir en 2024 dans Prince of Persia: The Lost Crown

DLC gratuits

Le 20 mars 2024 - Le Chemin du Guerrier (Warrior's Path) Ajout d'un mode Speedrun Ajout d'un mode Permadeath Ajout de nouvelles tenues pour Sargon

- (Warrior's Path)

Printemps 2024 : Boss Attack ​ Ajout du défi Boss Rush Ajout de nouvelles tenues pour Sargon

:

Eté 2024 : Les Epreuves Divines (Divine Trials) Ajout de nouveaux défis de combats, de plateforme et d'énigme Ajout de nouvelles amulettes, de nouvelles tenues et plus encore...

: (Divine Trials)

DLC payant

Courant 2024 : ajout d'une nouvelle histoire - Plus de précisions et de nouveaux détails seront partagés prochainement à ce sujet.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est disponible depuis le 18 janvier dernier sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch. Pour en savoir plus sur le jeu nous vous invitons à lire notre test complet et nos news dédiées. Vous pouvez aussi le tester grâce à la démo gratuite.

