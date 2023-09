Prince of Persia: The Lost Crown se dévoile davantage sur Nintendo Switch

Prochain épisode d'une licence qui aura fait vibrer les joueurs de l'époque PS2 / Gamecube, Prince of Persia: The Lost Crown a profité du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) pour se rappeler à notre bon souvenir. Attendu pour le 18 janvier 2024 , le titre revient à ses origines, à savoir l'aventure / plateforme en vue de côté. pour ceux qui opteraient pour l'achat de la versions dématérialisée, une tenue spéciale Warrior Within sera offerte pour tous ceux qui précommanderont le jeu à partir d'aujourd'hui.

La série Prince of Persia fait son retour avec ce jeu de plateformes et d'action-aventure. Dans ce nouvel opus de la légendaire série, faites la rencontre de nouveaux personnages, dévoilez des mystères et découvrez une histoire prenante qui se déroule dans un monde inspiré de la mythologie perse. Prince of Persia: The Lost Crown fera son arrivée le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch. Les précommandes débutent aujourd'hui sur le Nintendo eShop.