Prince of Persia : The Lost Crown aura le droit à sa démo début janvier

2024 démarrera sur les chapeaux de roues avec le prochain titre de Ubisoft : Prince of Persia : The Lost Crown. Attendu pour le 18 janvier 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Ubisoft a annoncé à l'occasion des Game Awards la sortie d'une démo qui sera disponible quant à elle le 11 janvier 2024. En attendant de pouvoir poser nos mains dessus, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Inspiré par le genre « Metroidvania », Prince of Persia™: The Lost Crown permettra aux joueurs d'explorer un monde original et à leur propre rythme. De la majestueuse Citadelle de la Connaissance aux paysages colorés de la Forêt Hyrcanienne, les joueurs découvriront une vaste variété d'environnements inspirés par la mythologie perse. Grâce aux nouveaux pouvoirs du temps et à des capacités uniques qu’il pourra combiner durant les combats, Sargon découvrira progressivement les secrets du Mont Qaf, en résolvant des énigmes et en accomplissant des quêtes secondaires passionnantes.