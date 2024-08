Prince of Persia : The Lost Crown date son DLC payant : Mask of Darkness

Prince of Persia: The Lost Crown, le petit bijou d'Ubisoft Montpellier sorti en début d'année sur Nintendo Switch est désormais disponible sur Steam. Pour l'occasion, Ubisoft vient de dater le premier DLC payant du jeu, Mask of Darkness. Cette nouvelle histoire sera disponible le 17 septembre prochain.

Notez que les retardataires pourront, le même jour, acheter en magasin l'édition complète du jeu incluant le jeu de base, le DLC Mask of Darkness, une amulette spéciale, un guide d'aventure numérique et quatre nouvelles tenues pour Sargon.

