Jeux NM d'Or 2024: Les résultats sont là, et les vainqueurs sont...

Nous y sommes. Après deux semaines de votes, les Jeux NM d'or 2024 sont désormais clos. Comme d'ordinaire, laissez-nous vous remercier pour votre participation et d'avoir accordé un peu de votre temps pour cette initiative. Nous venons de passer très certainement la dernière année dédiée exclusivement à la Nintendo Switch, mais cette console vieille de presque huit ans a encore des restes à faire valoir. Quels jeux ont été les meilleurs dans chaque catégorie selon VOS votes ? Le résultat est à voir ci-dessous.

Félicitations à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Paper Mario: La Porte Millénaire et Unicorn Overlord qui remportent plusieurs prix chacun. Loin d'être un hasard puisque ce sont les trois mêmes jeux qui ont eu vos votes pour le NM d'Or du meilleur jeu de l'année. Les félicitations sont moins de rigueur pour Princess Peach: Showtime! Vainqueur du jeu le plus attendu l'an passé, la proposition finale ne vous a vraisemblablement pas convaincu. Avec une surprise toute relative, Metroid Prime 4: Beyond est définitivement le jeu le plus attendu pour 2025 sur supports Nintendo. Nous voulons le plaisir de regarder le reste du classement. Mais il nous reste encore un prix à remettre. Quel est, selon les membres de Nintendo-Master ayant votés, le meilleur jeu sorti sur Nintendo Switch cette année ? Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps (on sait que la plupart d'entre vous a déjà scroller pour lire le résultat d'abord), le vainqueur de l'édition 2024 des Jeux NM d'Or est...

1er: Unicorn Overlord - 34,6%

2ème: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - 30,8%

3ème: Paper Mario: La Porte Millénaire - 21,2%

Votes blancs: 13,4%

Ce fut très serré, bien plus que les années précédentes, mais le verdict est tombé. Pour la première fois de l'histoire des Jeux NM d'Or, ce n'est pas un jeu édité par Nintendo qui remporte l'ultime prix. Félicitations à Unicorn Overlord qui remporte cette édition des Jeux NM d'Or. Pour certains, ce sera le signe que les jeux de notre constructeur préféré ont manqué d'ambition. Pour d'autres, le signe que oui, les joueurs Nintendo aiment les jeux tiers et ne sont pas fermés aux jeux qui ne portent pas la marque de Big N. N'hésitez pas à commenter les résultats dans la joie et la bonne humeur.

_____________________________

On vous l'avait promis lors de l'annonce des Jeux NM d'Or 2024. L'un d'entre vous a tiré au sort pour remporter un des jeux sortis cette année sur Nintendo Switch. Félicitations à tigref qui a été tiré au sort, tu recevras ton cadeau de Noël en avance plus tard après la publication de cet article.

_____________________________

Et voilà qui conclut ces Jeux NM d'Or 2024. Encore une fois: merci à tous ceux qui ont pris le temps de voter pour cette édition. On remet ça l'année prochaine ? Qui sait, la sortie d'une nouvelle console pourrait rendre cette future édition très intéressante...