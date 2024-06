Paper Mario : La Porte Millénaire : tous les tests et toutes les notes - Revue de presse

Sorti il y a tout juste 20 ans sur GameCube, Paper Mario : La Porte Millénaire vient de s'offrir une cure de jouvence sur Nintendo Switch.

Souvent cité en exemple par les fans pour critiquer le virage pris par les derniers opus de la franchise, plus enfantins et tournés vers l'action-aventure au détriment du RPG, le retour de Paper Mario : La Porte Millénaire sur Switch est une bonne façon de remettre les pendules à l'heure. Les jeux sont-ils toujours plus beaux dans nos souvenirs ? Avec, Paper Mario : La Porte Millénaire, il semblerait que non. ​

Nintendo a réussi à sublimer le jeu original sans toucher au matériel de base. C'est en tout cas ce qui ressort de la majorité des tests publiés sur le net, dont le nôtre. Pour autant, cette performance est aussi cité comme un point faible par certains. Paper Mario : La Porte Millénaire est excellent sur Nintendo Switch car il était excellent sur GameCube mais Nintendo n'a pas vraiment cherché à "corriger" les défauts du titre original. Par exemple, les allers-retours incessants qui étaient la norme en 2004 ont paru excessivement pénibles à certains testeurs en 2024 (et cela malgré l'ajout d'une salle avec des tuyaux); D'autres ont trouvé que les combats au tour par tour finissaient par devenir lassants car trop simples et basiques...

Pour autant, ne vous y trompez pas ! Globalement, c'est un carton plein pour le Paper Mario de la GameCube qui est une nouvelle fois célébré sur Nintendo Switch. Pour vous faire votre propre idée, retrouvez sur cette page la revue de presse de Paper Mario : La Porte Millénaire avec un florilège de tests publiés par nos confrères avec leur note, une citation et les liens pour les lire.

REVUE DE PRESSE DE PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE

Sites en français

NINTENDO-MASTER : 9,5/10

Paper Mario : La Porte Millénaire est un chef d'œuvre totalement magnifié sur Nintendo Switch qui devient la version de référence. Eminemment bien construit et bourré d'un humour inattendu avec des personnages attachants et inoubliables, le jeu s'impose plus que jamais comme le meilleur Paper Mario disponible à ce jour

Médias non-francophones

NOTRE TEST DE PAPER MARIO : LA PORTE MILLENAIRE SUR NINTENDO SWITCH

Pour rappel, Paper Mario : La Porte Millénaire est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

