Test de WarioWare: Get it Together! - Ce qu'en dit la presse

Wario est un anti héros que l'on adore aussi bien dans ses jeux de plateforme que dans la série WarioWare. C'est donc un vrai plaisir de le retrouver avec tous ses comparses pour WarioWare: Get It Together! qui vient de sortir sur Nintendo Switch. Un titre qui tente d'innover en permettant pour la première fois de la série de diriger directement Wario et ses amis mais aussi en transformant la licence en party game multijoueur ! A l'arrivée, le titre divise plus ou moins la presse même si tout le monde s'accorde à dire que le jeu est toujours aussi délirant. Après certains vous diront que le mode multi est raté, d'autre au contraire qu'il sauve la mise... A Nintendo-Master, votre serviteur a aimé le jeu même s'il ne classera pas le jeu parmi les meilleurs party-games de la Nintendo Switch ni dans son top des meilleurs WarioWare. Pour avoir un aperçu de ce que dit la presse sur le jeu, retrouvez un florilège de tests publiés dans le monde entier avec les notes, les liens et une courte citation.

Revue de presse de WarioWare: Get It Together!

Nintendo Life : 9/10 - "un début triomphal sur Switch (...) qui apporte des changements audacieux au gameplay de base et en fait la meilleure entrée de la franchise à ce jour"

Gamespot : 8/10 - "un rythme effréné" qui permet de "amuser avant même de pouvoir reprendre votre souffle."

Game Informer : 7,75/10 - "ces expériences miniatures n'offrent qu'une joie de courte durée"

Nintendo-Town : 7,6/10 - "remplit totalement son rôle de party game très fun à sortir en soirée entre potes, ou en famille"

Nintendo-Master : 7,5/10 - "du côté des "Party Game", cela ne vaut pas les Mario Party et du côté des WarioWare, on est loin des classiques de la série"

Destructoid : 7,5/10 - "Une expérience amusante mais des défauts difficiles à ignorer"

IGN : 7/10 - "un délice absurde" (...) assez pour une soirée ou deux de rires à haute voix avec des amis mais pas vraiment plus"

Gameblog : 7/10 - "Get It Together ! privilégie l'efficacité plutôt que la quantité des mini jeux en se focalisant sur le gameplay​"

Le Journal du Geek : 7/10 : "particulièrement satisfaisant, peut-être davantage en solo qu'en multijoueur. "

JeuxVideo.com : 13/20 - "La grande nouveauté de cet opus est finalement son talon d'Achille"

VGC : 3/5 - "Get It Together est donc sans doute un meilleur jeu multijoueur qu'un jeu solo".

: 3/5 - "Get It Together est donc sans doute un meilleur jeu multijoueur qu'un jeu solo". Gamekult : 6/10 - "le meilleur jeu de l’année qui implique d'épiler des aisselles et de dérouler du PQ​"