Nintendo Switch Sports : Inscrivez-vous pour tester le jeu en avant-première sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct du 9 février (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) a été très riche en annonces de nouveaux titres qui ont fait grossir de manière conséquente le catalogue de jeux attendus sur Nintendo Switch cette année . Parmi eux, Nintendo Switch Sports, une nouvelle compilation d'activités sportives à jouer Joy-Con en main, seul ou à plusieurs en local ou en ligne (voir détails ICI.) La sortie de est prévue le 29 avril prochain . Cependant, vous allez pouvoir vous essayer au jeu dès ce week-end grâce à une béta ouverte aux abonnés au Nintendo Switch Online. Dès samedi 19 février matin , vous allez pouvoir vous essayer en ligne (contre des inconnus uniquement)à trois activités : le bowling, le tennis et le chambara. Il y aura trois sessions de 45 minute s samedi et deux sessions dimanche , à différents horaires ( 4h du matin, midi et 20h le samedi et 4h du matin et midi le dimanche- heure de Paris) de façon à contenter tout le monde quelque soit sa zone géographique.

Pour participer, vous devrez cependant vous êtes préalablement inscrit. Pour l'instant cependant, ce n'est pas très clair... Les inscriptions seront ouvertes à partir d'aujourd'hui 18h heures (heure de Paris.) On pourra probablement le faire via l'application Nintendo Switch Online sur votre console (ou votre smartphone) dans l'onglet "Offres réservées aux abonnés". Il sera sûrement possible de le faire via Nintendo.fr. On attend la confirmation de Nintendo. N'hésitez pas à revenir ici dès 18 heures , nous vous mettrons tous les liens.

En attendant retrouvez les dates et les horaires de l'Online Play Test de ci-dessous :