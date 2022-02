Nintendo n'autorise pas le partage d'images, de vidéos et même d'informations concernant la bêta de Nintendo Switch Sports

Présenté lors du Nintendo Direct du 9 février (dont vous pouvez retrouver les détails ICI) Nintendo Switch Sports, nouvelles opus de la licence "Sports" emblématique de l'ère Wii, ne sort que fin avril prochain, cependant vous allez pouvoir dès ce week-end bouger votre corps et lancer vos bras dans tous les sens en vous essayant au bowling, au tennis et au chambara en ligne face à des inconnus. Pour avoir ce privilège, il vous faudra simplement vous inscrire au préalable pour avoir accès à la démo (voir notre news spéciale ICI;) Une façon de tester le jeu en avant première plutôt sympa même si le but affiché par Nintendo est avant tout de tester son monde en ligne. d'ailleurs, si vous espériez faire une petite preview et partager vos joies et vos déconvenues sur le net, Nintendo prévient que sur son site officiel que "le partage et la publication d'informations liées à l'Online Play Test, tels que le partage d'images ou de vidéos du logiciel sur les réseaux sociaux, est interdit". Une interdiction inhabituelle même si la version proposée est une version en développement qui ne refléterait pas peut-être pas le jeu final mais qui surtout parait difficile à faire respecter à l'heure des réseaux rois ou de plus en plus de monde documente sa vie à chaque seconde. Retrouvez ci-dessous les précisions de Nintendo sur le Online Play Test de Nintendo Switch Sports.

Pour tout savoir sur cette démo, les dates, les horaires et comment la télécharger, rendez-vous sur notre news dédiée et en attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Le logiciel Online Play Test est une version de développement et peut ne pas correspondre à la version finale de Nintendo Switch Sports. Des comportements inhabituels et des erreurs peuvent survenir lors du test. En cas de problème, veuillez noter que le service consommateurs de Nintendo ne pourra pas répondre aux requêtes liées à ce logiciel.

Le test peut prendre fin sans notification préalable. La durée des sessions peut être étendue ou raccourcie sans notification préalable.

Les données de sauvegarde de l'Online Play Test ne pourront pas être transférées vers le jeu complet.

Le logiciel Online Play Test est une version de développement et est sujet à changements.

Le partage et la publication d'informations liées à l'Online Play Test, tels que le partage d'images ou de vidéos du logiciel sur les réseaux sociaux, est interdit.

