Nintendo Switch Sports - La licence de sport familiale fait peau neuve sur Nintendo Switch

Adieu Wii Sport, la franchise lancée avec la Nintendo Wii en décembre 2006 fait peau neuve en 2022 avec un nouvel épisode baptisé Nintendo Switch Sports. Comme le jeu originel, Nintendo Switch Sports va permettre aux joueurs de s'adonner en solo ou en multijoueur à 6 activités sportives. Nous y retrouverons des classiques comme le tennis ou le bowling pour ne citer qu'eux, mais à cela s'ajoute également deux petits nouveaux : le volley-ball et le badminton. le Football aura également le droit à un mode de controle supplémentaire tirant partie d'une sangle de jambe afin de pouvoir s'exercer à des séances de tirs au but.

Attendu pour le 29 avril 2022 sur Nintendo Switch, le lancement de Nintendo Switch Sports va se faire en plusieurs étapes. Un Online Play Test sera accessibles aux possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online entre le 19 et le 20 février 2022 pour mettre à rude épreuve les serveurs du jeu, de sorte à avoir un online stable à la sortie. Enfin, Nintendo Switch Sports aura également le droit à des mises à jour gratuites dans le courant de l'année comme de nouveaux contrôles pour le football, ou encore l'ajout du golf dans les activités. Toutes les informations sont à retrouver ci-dessous.

Frappez, lancez et smashez pour décrocher la victoire dans Nintendo Switch Sports, une collection de disciplines sportives sur Nintendo Switch qui vous plonge au cœur de l'action !

Amusez-vous dans six disciplines, dont le volley-ball, le football et le bowling grâce à des commandes qui reproduisent vos mouvements dans le jeu.

Tennis : jouez en balançant doucement le Joy-Con au bon moment.

Bowling : lancez la balle tout droit ou donnez-lui un effet.

Chambara : attaquez votre adversaire pour l'éjecter de la plateforme et bloquez ses coups.

Football : réalisez des actions dynamiques avec un ballon géant et utilisez les manettes Joy-Con pour tirer et réaliser des têtes plongeantes. Vous pouvez aussi attacher un Joy-Con à votre jambe grâce à la sangle de jambe incluse avec la version physique du jeu (aussi disponible séparément) pour profiter de commandes intuitives lors de séances de tirs au but haletantes.

Badminton : maintenez le volant en l'air et envoyez-le vers la gauche ou la droite. Décochez de puissants smashes pour prendre l'avantage !

Volley-ball : utilisez un Joy-Con pour servir, réceptionner, passer et faire des smashes.

Jouez à tous les jeux avec vos proches sur une seule console* ou en ligne** et défiez des adversaires du monde entier dans ce nouvel épisode de la série Wii Sports. Personnalisez votre avatar grâce aux articles obtenus en jouant en ligne et découvrez toutes sortes de façons de vous amuser, comme en participant à la ligue pro qui vous met au défi d'améliorer votre classement en remportant la victoire dans différentes disciplines.

Mises à jour prévues

Deux mises à jour gratuites*** sont prévues pour cet été et cet automne. La mise à jour d'été ajoutera la possibilité de jouer aux matches de football avec un Joy-Con et une sangle de jambe. La mise à jour d'automne verra quant à elle l'ajout du golf en tant que septième discipline du jeu.