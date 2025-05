Nintendo Switch Online : l'application mobile devient Nintendo Switch App avec de nouvelles fonctions Nintendo SWITCH 2 - Tous les détails

Pour préparer l'arrivée de la Nintendo SWITCH 2 d'ici quelques jours, Nintendo vient de mettre à jour son application mobile Nintendo Switch Online désormais nommée Nintendo Switch App.

Désormais les captures d'écran et les vidéos enregistrées sur Nintendo SWITCH 2 pourront être envoyées sur l'application, et il sera possible d'envoyer et de recevoir des invitations GameChat.

Par ailleurs, c'est sur Nintendo Switch App que l'on pourra retrouver l'application ZELDA NOTES, aux côtés des autres applications comme SplatNet ou Nook Link, dès le 5 juin prochain .

Pour plus de détails, retrouvez les notes de mise à jour et la présentation complète de l'application Nintendo Switch App.

Pour rappel, Nintendo Switch App est disponible en téléchargement gratuit sur iOS (voir ici) et Android (voir là).

L'application Nintendo Switch Online devient Présentation complète de Nintendo Switch App avec la mise à jour 3.0.1

Détails de la version 3.0.1 de Nintendo Switch App L'application a été mise à jour. Le nom de l'application a changé : Nintendo Switch Online devient Nintendo Switch App. Des éléments de l'interface ont été mis à jour.

Ajout de la compatibilité avec la console Nintendo Switch 2 . Les captures d'écran et les vidéos enregistrées dans l'album de votre console peuvent être envoyées vers l'application. Vous pouvez recevoir des invitations GameChat.

. De nouvelles fonctionnalités relatives à vos amis sont disponibles dans l'application. Vous pouvez ajouter des personnes à votre liste d'amis via l'application. Vous pouvez choisir de recevoir une notification dans l'application lorsqu'un ami se connecte.

D'autres améliorations et corrections de bugs ont été apportées.

Présentation complète de Nintendo Switch App

L'application Nintendo Switch App est conçue pour vous accompagner lorsque vous jouez en ligne sur Nintendo Switch™ 2 et Nintendo Switch. Elle vous permet d'utiliser les fonctions communautaires et propose des services spécifiques à certains logiciels même lorsque vous n'êtes pas en train de jouer ! Vous pouvez aussi voir les captures d'écran et les vidéos envoyées depuis votre console. Consultation du statut de connexion de vos amis Vous pouvez voir si les personnes de votre liste d'amis sont en ligne et voir quel logiciel elles utilisent. Vous pouvez également choisir de recevoir une notification dans l'application lorsqu'un ami se connecte. Ajout d'amis depuis votre smartphone Vous pouvez ajouter des personnes à votre liste d'amis via leur code ami ou un QR Code, même lorsque vous n'utilisez pas votre console.

Consultation de vos captures d'écran et vidéos Vous pouvez envoyer vos captures d'écran et vos vidéos depuis l'album de votre console vers l'application pour les consulter, les enregistrer et les partager.

Services liés aux jeux Accédez à diverses fonctionnalités conçues pour enrichir votre expérience de jeu en ligne dans les logiciels compatibles.

Des services spécifiques sont actuellement disponibles pour les logiciels ci-dessous : The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition Utilisez le guide vocal pour vous aider à atteindre des endroits que vous n'avez pas encore visités. Partagez des plans et des objets à l'aide de QR Codes. Et plus encore !

Splatoon 3 Consultez le statut de connexion de vos amis jouant au jeu. Consultez vos statistiques de match et de Salmon Run. Consultez le planning des stages. Et plus encore !

Animal Crossing: New Horizons Envoyez dans Animal Crossing: New Horizons des motifs persos créés dans les jeux Animal Crossing sur Nintendo 3DS. Utilisez votre appareil connecté pour envoyer des messages qui apparaîtront dans le jeu. Consultez le statut de connexion de vos meilleurs amis. Et plus encore !

Super Smash Bros. Ultimate Visionnez des images et des vidéos publiées par les utilisateurs. Ajoutez à votre liste de téléchargement des stages créés par les utilisateurs pour les utiliser avec votre exemplaire du logiciel. Recevez des notifications concernant des événements à venir. Et plus encore !

Splatoon 2 Consultez les classements et les horaires des cartes. Consultez vos statistiques en modes match et Salmon Run. Et plus encore !

Attention : Une console Nintendo Switch 2/Nintendo Switch et un logiciel compatible sont requis pour utiliser ce service.

Un abonnement payant au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser certaines fonctionnalités de cette application.

Vous devez disposer d'un compte Nintendo pour utilisateur de 13 ans ou plus afin d'utiliser certaines fonctionnalités de cette application.

Une connexion permanente à Internet est requise pour utiliser l'application.

Cette application peut contenir de la publicité et du placement de produit.

Visitez le site support.nintendo.com pour plus de détails sur la fonction GameChat. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Compatibilité :

iPhone Nécessite iOS 15.0 ou version ultérieure.

iPad Nécessite iPadOS 15.0 ou version ultérieure.

iPod touch Nécessite iOS 15.0 ou version ultérieure

Android 8.0 ou version ultérieure



