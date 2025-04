La manette GameCube uniquement vendue à ceux qui seront invités à précommander la Nintendo SWITCH 2

Comme vous le savez sûrement, le catalogue de jeux GameCube débarque sur Nintendo SWITCH 2 pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel dans la gamme de jeux rétro, rebaptisée Nintendo Classics.

Annoncé lors du Nintendo Direct de mercredi dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), le catalogue de jeux GameCube inclura, pour commencer, trois jeux : The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2 et F-ZERO GX, en attendant d'autres classiques comme Super Mario Sunshine, Fire Emblem: Path of Radiance et Pokémon XD : Le Souffle des Ténèbres qui seront ajoutés au compte-goutte (comme d'habitude) - voir détails ICI.

Bénéficiant de belles améliorations (voir ici) les jeux pourront être joués, comme à l'époque de leur sortie, avec une manette GameCube. Si vous en avez encore qui traîne dans vos tiroirs et que vous avez l'adaptateur USB (initialement sorti pour Super Smash Bros for Wii U) vous pourrez l'utiliser.

Sinon, vous pourrez opter pour la manette GameCube sans fil qui sera disponible dès la sortie de la Nintendo SWITCH 2 et que vous pourrez précommander dès mardi 8 avril sur le store de Nintendo.

Mais attention ! D'abord, pour la commander, vous devez impérativement être abonné au Nintendo Switch Online... Mais ce n'est pas tout.

Comme pour la Nintendo SWITCH 2, vous ne pourrez précommander la console sur le MY NINTENDO STORE qu'à condition de faire partie des élus à avoir reçu un mail d'invitation de Nintendo !

Peut-être pour éviter les scalpers, mais peut-être aussi pour récompenser ses plus grands fans, Nintendo a mis en place un système pour le moins étrange. Pour commander la nouvelle console, la manette GameCube et/ou les cartes Micro-SD EX 250 Go, il faudra au préalable avoir reçu un mail d'invitation; mail envoyé selon des critères précis.

Les premières invitations seront envoyées selon les critères suivants :

Statut de l'abonnement Nintendo Switch Online Dispose d'un abonnement Nintendo Switch Online ininterrompu depuis au moins deux ans en date du 31/03/2025, et d'un abonnement actif le jour de la précommande. Pour les abonnements familiaux, la personne qui a acheté l'abonnement sera éligible. Les autres membres du groupe familial ne seront pas éligibles.

Temps de jeu A passé un certain temps à jouer à jeux Nintendo Switch payants/achetés, en privilégiant celles et ceux qui possèdent davantage de temps de jeu. Partage des données avec Nintendo. •A autorisé le partage des données d'utilisation avec Nintendo afin de personnaliser les offres et les recommandations.

E-mails de Nintendo A accepté de recevoir des e-mails et des messages promotionnels de la part de Nintendo, y compris au jour où les e-mails d'invitation sont envoyés.



La manette GameCube étant une exclusivité du MY NINTENDO STORE, si vous ne répondez pas aux critères, il faudra faire montre de patience avant de pouvoir l'acheter sur le site.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour mémoire, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

