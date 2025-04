Nintendo SWITCH 2 : certains jeux physiques, en format cartouche, nécessiteront le téléchargement du jeu complet

Les informations se bousculent après la diffusion du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

Si on savait déjà que la Nintendo SWITCH 2 était rétrocompatible et qu'avec le principe des cartouches virtuelles on allait pouvoir utiliser ses jeux numériques (presque) comme des cartouches physiques; par contre on se demandait à quoi allait ressembler les cartouches de la nouvelles consoles mais aussi les nouvelles boîtes de jeu.

On a désormais la réponse.

Les boîtes comme les cartouches de jeu de la Nintendo SWITCH 2 seront identiques à celles de la Nintendo Switch ! A un petit détail tout de même : la couleur rouge. Les cartouches comme les boîtes seront entièrement rouges, ce qui devraient aider à les distinguer. Les cartes de téléchargement (avec un code) n'auront par contre qu'un bandeau rouge sachant que les cartes de téléchargement Switch sont rouges... Peut-être finalement que le prix des jeux sera le meilleur moyen de distinguer les jeux des deux consoles, les prix des jeux Nintendo SWITCH 2 s'annonçant plutôt élevé.

Il est vrai que les cartouches ont, à la base, un prix assez élevé. Et plus la capacité de stockage de la cartouche est grande et plus son prix élevé. Evidemment, on peut s'attendre à ce que la taille des "grands" jeux Nintendo SWITCH 2 augmente de façon spectaculaire. A l'époque de la première Switch, la taille maximum des cartouches Nintendo Switch était de 32 Go (avec, en ligne de mire, une carte de 64 Go).

On ne sait pas si cela a changé mais Nintendo a peut-être trouvé une solution car certaines cartouches de jeux Nintendo SWITCH 2 seront vides et ne serviront que de "clé".

Nintendo Life a en effet repéré dans la FAQ de la console que certains jeux physiques en cartouche nécessiteront le téléchargement du jeu complet via sa connexion internet ! Les cartouches resteront cependant obligatoires pour lancer les jeux en servant de "clé"- à la différence des codes de téléchargement.

Alors on ne sait pas si beaucoup de jeux en boîte contiendront une cartouche vide mais cela sera indiqué sur la boîte avec le nombre de Go nécessaire à son téléchargement.

Certains jeux physiques sont disponibles sous forme de carte de jeu. Insérez une carte de jeu pour télécharger le jeu complet sur votre console. Vous pouvez y jouer en le démarrant comme avec une carte de jeu physique standard. Les cartes de jeu sont différentes des cartes de jeu classiques, car elles ne contiennent pas l'intégralité des données du jeu. En fait, elles constituent votre clé pour télécharger le jeu complet sur votre console via Internet. Une fois téléchargé, vous pouvez jouer au jeu en insérant la carte clé du jeu dans votre système et en le démarrant comme une carte de jeu physique standard. Attention : pour télécharger le jeu, vous devez disposer de suffisamment d'espace libre sur la mémoire de votre console Nintendo Switch 2 ou sur votre carte microSD Express. La quantité d'espace libre requise est indiquée sur l'emballage de la clé de jeu.

En attendant d'avoir plus de précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

Boutique Nintendo Switch sur AMAZON - Lien partenaire

Lire aussi :

Source : Nintendolife