Metroid Prime 4: Beyond pourrait créer l'évènement lors du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2

Dévoilé finalement en juin 2024 après près de 7 ans d'attente, Metroid Prime 4: Beyond est l'un des derniers grands jeux attendus cette année sur Nintendo Switch avec Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition et Légendes Pokémon : Z-A.

Cependant, avec la sortie, cette même année de la Nintendo SWITCH 2, on peut se demander si Metroid Prime 4: Beyond ne bénéficiera pas d'une sortie conjointe sur les deux consoles.

Lors de la publication du premier trailer du jeu, certains fans ont été déçus du résultat, bien trop générique et proche des jeux précédents. Et même si certains se sont malgré tout demandés sur quelle console celui-ci tournait, il semble bien qu'il s'agissait de la première Switch.

Pour autant, Nintendo et Retro Studios ont peut-être bien "caché leur jeu"...

C'est en tout cas ce que pense Reece « Kiwi Talkz » Reilly, un journaliste qui a développé des liens étroits avec les développeurs de Retro Studios (en réalisant de nombreuses interviews).

Pour lui, Metroid Prime 4: Beyond sera présent lors du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 du 2 avril 2025. ce qui pourrait faire "exploser" tout ce que l'on pensait savoir sur le jeu.

Alors, Metroid Prime 4: Beyond nous fera-t-il patienter jusqu'à la sortie de la Nintendo SWITCH 2 ou sera-t-il un jeu de transition ? Rendez-vous le 2 avril 2025 pour le découvrir (ou pas).

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Et toujours :

In less than a month in the Switch 2 direct you'll see that Nintendo & Retro were keeping their cards close to their chest with Metroid Prime 4 for this exact moment. The true unveiling will blow everything else in the direct out of the water. pic.twitter.com/QuxP6i6dhA