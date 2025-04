Nintendo Direct - Mario Kart World à voir en direct dès 15H

Avec 67,35 millions d'exemplaires écoulés (au 31 décembre 2024 ), Mario Kart 8 Deluxe est le jeu le plus vendu de la première Nintendo Switch.

Pas étonnant, que le premier jeu Nintendo de la Nintendo SWITCH 2 soit Mario Kart World.

Le nouveau titre à l'air exceptionnel, comme on a pu le constater lors de notre preview de la console (à retrouver ICI). Alors que les nombreux Mario Kart-Like en sont encore à essayer de reproduire la recette de l'épisode 8, Nintendo innove avec un jeu en monde ouvert, jouable jusqu'à 24 joueurs , dans lequel on peut se balader partout et où il semble y avoir pas mal de petites surprises...

Cependant, malgré de très bonnes premières impressions, certains joueurs émettent déjà des critiques. Le jeu apparaît trop cher et beaucoup craignent que les environnements soient trop vides...

Le Nintendo Direct du jour consacré entièrement au jeu devra donc balayer les craintes et apporter de nouvelles infos et précisions, à même de faire vrombir de plaisir nos petits cœurs de gamers.

De notre côté, nous ne sommes pas inquiets mais évidemment, nous serons au rendez-vous. Le Mario Kart WORLD Direct sera visible ici-même, dès aujourd'hui à partir de 15h (heure de Paris).

En parallèle, comme toujours, vous pourrez retrouver une news référence qui listera toutes les annonces au fur et à mesure, en attendant nos news dédiées qui arriveront dans la foulée.

Alors, prêts ? 3,2,1... Partez !

Retrouvez tous les liens pour suivre le Direct :

Allumez les moteurs et faites la course dans un vaste monde ouvert ! Roulez où vous voulez avec Mario et ses amis ! Faites la course d'un circuit à l'autre dans un vaste monde interconnecté ! Parcourez à toute vitesse des plaines verdoyantes, des villes animées, des volcans grondants, des étendues d'eau et bien plus encore dans ce nouveau titre exclusif à la Nintendo Switch 2 ! Le monde entier est votre circuit ! Foncez à travers des plaines, des villes, des étendues d'eau, des volcans, et bien plus dans un monde où tout est interconnecté ! Chacun sa route, chacun son chemin La course ne se limite pas au tracé du circuit... loin de là ! Sortez des sentiers balisés et faites la course... entre deux circuits ! Modes Mettez la gomme dans des courses haletantes à 24 pilotes ! Grand Prix Participez à quatre courses reliées les unes aux autres pour remporter un maximum de points et tenter de décrocher la première place ! Les zones entre les circuits font aussi partie de la course ! Un rallye ininterrompu à travers le monde

Survie Embarquez pour un véritable marathon de circuits sans aucune pause du début à la fin ! Si vous ne vous placez pas assez haut dans le classement à chacun des cinq points de passage... c'est l'élimination directe ! Donnez-vous à fond et visez la première place !

Balade Offrez-vous une virée où bon vous semble ! Envie de grands espaces ? Aucun problème ! Dans ce nouveau mode en roue libre, c'est vous qui décidez où vous allez. Explorez les lieux qui vous intriguent et immortalisez les panoramas pittoresques avec quelques clichés !

Amusez-vous à plusieurs Amusez-vous en bonne compagnie, que ce soit dans la même pièce ou à distance !

Faites la course à quatre sur la même console Jouez comme il vous plaît en utilisant les boutons ou les commandes par mouvements. Vous pouvez aussi attacher un Joy-Con 2 au volant Joy-Con 2 (vendu séparément) pour piloter comme si vous étiez réellement sur le circuit ! Vous pouvez aussi jouer en associant à distance les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch. Ensemble, où vous voulez, quand vous voulez Démarrez GameChat pour passer de bons moments ensemble peu importe la distance qui vous sépare !

Discutez grâce au micro intégré à la console et partagez votre écran en temps réel. Et en connectant une caméra USB-C compatible, telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément), vous ajoutez aussi l'image au son pour vos discussions !

De cette manière, que vous soyez en pleine course ou à l'aventure dans les grands espaces, vous resterez toujours ensemble. Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s'applique. Une connexion Internet et un abonnement au service payant Nintendo Switch Online sont nécessaires. Pour utiliser GameChat, l'enregistrement d'un numéro de téléphone portable est requis. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Pour utiliser le chat vidéo, une caméra USB-C compatible telle que la caméra Nintendo Switch 2 (vendue séparément) est nécessaire. Remarque : pour utiliser les fonctionnalités vidéo, une caméra USB-C compatible (vendue séparément) est nécessaire. Offre de découverte GameChat GameChat est disponible gratuitement jusqu'à la fin du mois de mars 2026 ! Passé cette date, un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire.

