Nintendo Direct - Juin 2023 : à quoi faut-il s'attendre ?

On l'attendait : le voilà. Mercredi 21 juin 2023 à 16h00 (heure de Paris), Nintendo publie un nouveau Nintendo Direct, une émission vidéo de près de 40 minutes "centrée principalement sur les jeux Nintendo Switch à venir cette année, et avec de nouveaux détails sur Pikmin 4". Comme à chaque nouveau Nintendo Direct, l'excitation est à son comble. En attendant de découvrir ce que Nintendo nous a préparé pour ce Direct, nous vous invitons à lire deux avis différents mais complémentaires.

Avec l'agonie interminable de l'E3, le salon des jeux vidéo de Los Angeles, c'est un grand moment de la vie des gamers, et plus particulièrement des fans de Nintendo qui a disparu. Certes le mois de juin est toujours propice aux événements et aux annonces mais ce n'est plus vraiment pareil. C'était quelque chose d'attendre fébrilement les trois conférences des trois grands du secteur et de découvrir, ensuite plus ou moins en direct, les coulisses du salon avec les comptes-rendus des journalistes présents sur place. Il y avait réellement une magie qui s'est étiolée et perdue avec le temps. Heureusement, il reste encore les Nintendo Direct !

Si Nintendo fait comme les autres désormais, en dévoilant des jeux tout au long de l'année via les réseaux sociaux, la société japonaise continue de bichonner le format (et la marque) Nintendo Direct qui s'est imposé au fil des ans, comme une référence. Cela donne un côté événementiel aux annonces dont certaines passeraient peut-être inaperçues si elles êtes faites en dehors. Evidemment, encore faut-il que le Nintendo Direct soit bien rempli et savamment dosé de façon à enthousiasmer et rassasier les fans. J'espère vraiment que ce Direct sera comme le dernier diffusé en février (souvenez-vous) : bien rempli. Je veux de l'inattendu, des "petits" jeux et des plus "grands", des jeux Nintendo, des jeux tiers, des indies, des exclus et des jeux multi. C'est trop demandé ? J'adore quand Nintendo annonce un jeu et le sort dans la foulée. La surprise de l'arrivée de Metroid Prime Remastered était (presque) totale. Et je trouve que sortir un jeu "par surprise" sur l'eShop avant de le proposer en boutique plus tard est un bon système.

A cause des rumeurs, j'espère vraiment que Nintendo a "réinventé" Mario dans un jeu 2D et que notre plombier préféré va revenir dans un jeu original de la trempe des premiers titres... En même temps, il ne serait pas non plus étonnant que le jeu ait un lien avec le film récemment sorti. J'aimerai bien découvrir un pass d'extension surprenant pour The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom en plusieurs parties. Le jeu a déjà un contenu monstre mais je fais confiance à Nintendo pour nous en offrir encore plus. Il n'y a pas beaucoup d'îles célestes et ils peuvent toujours agrandir la carte des profondeurs. Et puis je ne suis pas contre de nouveaux amiibo... A dire vrai, je n'ai pas d'attente particulière, autre que celle d'être surpris par l'arrivée de jeux enthousiasmants en attendant l'arrivée de la prochaine Switch. J'espère juste que Pikmin 4 ne prendra pas trop de place dans ces 40 minutes... J'aurai préféré un Nintendo Direct dédié.

Voilà ma liste pour ce Nintendo Direct :

Certain :

Pikmin 4 et son mode coopératif ainsi que ses futures cartes additionnels comme dans Pikmin 3. Pas de nouveau type de Pikmin mais plus de fonctionnalités pour le Pikmin-chien.

et son mode coopératif ainsi que ses futures cartes additionnels comme dans Pikmin 3. Pas de nouveau type de Pikmin mais plus de fonctionnalités pour le Pikmin-chien. Une nouvelle bande-annonce pour Everybody 1 2 Switch.

Le DLC « La Tour de L'ordre » pour Splatoon 3 avec une disponibilité dans les jours à venir.

La vague de courses Mario Kart qui arrivera début juillet.

Un nouveau jeu Mario quel qu'il soit, probablement Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Paris .

. Une nouvelle bande-annonce pour Persona 5 Tactica .

. Une nouvelle bande-annonce pour Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur .

. Une bande-annonce pour un Metroid.

La sortie du second DLC de Mario + The Lapins Crétins : Sparks of Hope.

De nouveaux jeux pour les émulateurs Nintendo Switch.

Des jeux indépendants.

Les amiibo Ganondorf et Princesse Zelda sont annoncés.



Quasi-sûr :

Metroid Prime 2 Remastered.

Une bande-annonce pour Metroid Prime 4.

Outer Wilds sur Nintendo Switch.

sur Nintendo Switch. Les DLC pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario RPG Remake

Sakurai travaille sur un nouveau jeu et le présente. Les futurs amiibo Super Smash Bros. sont présentés.

De l'ordre du fantasme :

F-Zero GX remastered.

remastered. Un jeu Donkey Kong.

Un nouveau Fire Emblem

Alors êtes vous plutôt mesuré dans vos attentes ou totalement en roue libre ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.